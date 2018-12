Un tavolo da ping pong, giochi e 150 libri: il regalo dei 5 Stelle ai detenuti del Pagliarelli

Ieri mattina le deputate del M5S Valentina D’Orso e Roberta Alaimo hanno partecipato alla messa celebrata dal Vescovo di Palermo, Monsignor Lorefice, nel carcere Pagliarelli. Il M5S di Palermo nel mese di dicembre ha raccolto, grazie all’iniziativa “LiberaMente, un libro per il riscatto” e al generoso contributo di simpatizzanti e attivisti del territorio palermitano, 150 libri e 4 giochi da tavolo che nei prossimi giorni saranno consegnati, insieme a un tavolo da ping pong, alla direttrice, Francesca Vazzana, per i detenuti della struttura.

“Le istituzioni - dicono D’Orso e Alaimo - devono farsi presenti con chi vive l’esperienza della detenzione, che non deve essere pensata esclusivamente come tempo di espiazione della pena, ma come percorso di rieducazione e reinserimento sociale. Oggi (ieri, ndr), partecipando alla celebrazione della Santa Messa in preparazione del Natale, abbiamo avuto modo di vivere con emozione un momento di condivisione e di speranza di riscatto interiore per tanta gente che ogni giorno deve trovare la forza di vivere col sorriso. E proprio un semplice sorriso abbiamo voluto donare ai detenuti consegnando loro libri e giochi da tavolo. Vogliamo ringraziare il direttore della casa circondariale Pagliarelli di Palermo, tutto il personale della polizia penitenziaria, lo staff di supporto sociopsicopedagocico e i tanti volontari che abbiamo incontrato in queste occasioni”.