E' morto Vincenzo Lo Bosco, era il signor "Mondo Auto"

E' morto all’età di 75 anni Vincenzo Lo Bosco, titolare della concessionaria di automobili Hyundai “Mondo Auto Srl”, con sede in via Tasca Lanza e in viale Campania. I funerali dell’imprenditore, padre di 5 figli, tutti in azienda con lui insieme ad un nipote, si sono svolti nella chiesa di Santa Teresa, a Monreale, gremita da una folla di familiari, amici e dipendenti.

Lo Bosco aveva avviato l'attività per la vendita di auto nuove ed usate 32 anni fa. Era il 1976 e fino ad allora nel mercato di riferimento operavano in prevalenza le grandi case automobilistiche storiche italiane e straniere. Proprio in quel momento Lo Bosco, grazie al suo intuito imprenditoriale, lanciò una sfida al mercato automobilistico palermitano introducendo il marchio Hyundai, un marchio nuovo e poco conosciuto.

Nel 1986 costituì l’azienda “Mondo Auto SRL” con il suo primo punto vendita in viale Mediatrice. A poco a poco riuscì a trasmettere ai figli la sua passione, portandoli a condividere le sue idee. Così nei primi anni 90 i figli Nadia, Ninni, Salvo, Alessandro e Massimo, entrarono a dirigere l’azienda che oggi vanta due punti vendita a Palermo e uno a Caltanissetta.