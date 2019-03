Via Monte Ercta, uomo trovato morto dentro un'auto: all'interno rinvenuta un'arma

Uomo trovato morto in via Monte Ercta. La polizia è intervenuta oggi pomeriggio, nella parte di Monte Pellegrino lato Mondello, dopo le segnalazioni di alcuni passanti. Dopo i primi accertamenti è stata identificata la vittima che aveva una ferita alla testa apparentemente compatibile con un colpo di arma da fuoco: si tratta di un 42enne. Il padre oggi pomeriggio ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri di Carini.

I primi agenti intervenuti hanno transennato l’area per consentire al personale della Scientifica di analizzare la scena del crimine con il supporto dei vigili del fuoco, chiamati a illuminare la zona. All'interno dell'abitacolo c'era anche un'arma. Gli specialisti dovranno accertare se sia quella da cui è partito il colpo fatale facendo un’analisi balistica e verificando che gli altri elementi emersi dai rilievi conducano verso l'ipotesi di un colpo autoinflitto.

Un altro dettaglio ha messo in allarme gli investigatori: sul sedile posteriore c’era un seggiolino per bambini. I poliziotti hanno avviato le ricerche in zona per chiarire al momento della morte, o poco prima, ci fosse qualcuno seduto lì. Sul posto anche il medico legale per l’ispezione del cadavere e il magistrato di turno che, al termine dei rilievi, si esprimerà sulla necessità di effettuare un’autopsia. Non si esclude che possa trattarsi di un suicidio.