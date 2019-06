L'anziano trovato morto in un terreno in via Barresi, disposta autopsia

La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Franco Ettore Meli, l'uomo di 73 anni trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri nel suo terreno in via Barresi, nella zona tra Falsomiele e Belmonte Chiavelli.

A fare il macabro ritrovamento sono stati gli uomini del Corpo forestale. La moglie dell’uomo ha attirato la loro attenzione mentre stavano rientrando da un intervento per un incendio dalle parti di Monte Grifone. In preda all’agitazione ha riferito che il marito era uscito alle prime ore del mattino e non aveva più fatto rientro. Gli uomini della forestale hanno avviato le ricerche in zona e, seguendo il figlio del 73enne, hanno trovato il cadavere in un oliveto. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare la morte.

La prima ispezione sul corpo del medico legale non ha chiarito le cause del decesso, non sono stati trovate ferite o segni di percosse. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale del Policlinico per l'autopsia. Le indagini sono condotte dalla polizia.