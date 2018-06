Auto giù dal ponte sul traghetto Napoli-Palermo schiaccia due passeggeri: un morto

Tragedia a bordo del traghetto veloce Gnv Atlas diretto da Napoli a Palermo ieri pomeriggio, intorno alle 18.30. Un'auto - per motivi ancora da accertare - è volata dal ponte superiore al ponte inferiore schiacciando due passeggeri. Un uomo, di 79 anni, è morto ed una donna è rimasta ferita in maniera grave. E' stata trasportata d'urgenza al Cardarelli dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Entrambe le vittime dell'incidente sono indonesiani.

Indagini della Guardia Costiera in corso per chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto durante le operazioni di carico della Gnv Atlas. Sospesa la manifestazione "Porto Aperto", in corso al molo 14, dove la nave era ormeggiata quando è avvenuta la tragedia. La società Gnv ha diffuso un comunicato per esprimere il proprio cordoglio ai familiari del passeggero deceduto.