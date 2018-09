Via Sampolo, accusa malore al supermercato e muore

Ha accusato un malore al supermercato, si è accasciato e non si è più rialzato. Tragedia questa mattina al Carrefour di via Sampolo dove un uomo di 72 anni, intento a fare la spesa, è deceduto per un sospetto infarto.

Il personale del punto vendita e diversi clienti hanno chiesto l’intervento della polizia municipale di un’ambulanza, ma all’arrivo dei sanitari non c’era più nulla da fare. Qualcuno fra i presenti ha protestato per il tempo che avrebbe impiegato l’ambulanza per arrivare sul posto.

Dal 118 però precisano: "La richiesta è arrivata alle 11.42. Dieci minuti dopo è giunta la prima ambulanza con infermiere che ha eseguito le manovre di rianimazione. Alle 12,03 la seconda ambulanza con il medico".