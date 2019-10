Ancora un morto sul lavoro nel palermitano: “La sicurezza parte un fattore culturale”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ancora un incidente mortale sul lavoro in provincia di Palermo, a Sclafani Bagni, dove un uomo è rimasto schiacciato dalla ruspa che stava manovrando. “Ci uniamo al dolore dei familiari – dichiara Franco Fasola, segretario responsabile dell’Ugl di Palermo – ma non possiamo fare a meno che ribadire che la sicurezza parte da un fattore culturale, dalle scuole in particolare, dovrebbe essere inserita fra le materie d’insegnamento, oltre che dalla prevenzione nei luoghi di lavoro, l’approssimazione si sta traducendo in una scia di sangue”.