Suicidio in corso dei Mille, trentenne muore dopo essersi lanciato dalla finestra

Si è tolto la vita lasciandosi cadere nel vuoto. Tragedia nella zona di corso dei Mille dove ieri sera un ragazzo di 30 anni si è lanciato da un palazzo in via Bazzano ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dopo l’ispezione da parte del medico legale la salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali. Non si conoscono le ragioni che avrebbero spinto il giovane a farla finita.

Ieri un altro episodio in via Sperone, dove ha perso la vita un diciottenne. Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ "Helpline-Telefono giallo", progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio Marco Saura. Al numero gratuito 800 011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.