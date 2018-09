Accompagna figlia dal dentista ma in sala d'attesa viene colto da malore, morto 42enne

Era andato ad accompagnare la figlia dal dentista e mentre si trovava in sala d'attesa ha accusato un malore e si è accasciato. Un uomo di 42 anni è morto oggi pomeriggio in via Antonio Ugo, nella zona di via Archirafi. A lanciare l'allarme è stato lo stesso personale dello studio in cui si trovava. Immediato l'intervento di due volanti e due ambulanze del 118.

I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo prima di tentare la volata in ospedale. Scene di disperazione di amici e parenti che hanno seguito a ruota i mezzi del 118 fino al Civico. Lì i medici hanno cercato di fare il possibile per stapparlo alla morte, ma alla fine per lui non c'è stato nulla da fare. Dopo le procedure di rito la salma è stata trasferita nella camera mortuaria in attesa di essere consegnata alla famiglia.