E' morto Sergio Di Gaetano, era uno dei titolari del Bar Oscar

E' morto Sergio Di Gaetano, uno dei titolari del Bar Oscar, la nota pasticceria di via Mariano Migliaccio. E' stato stroncato da una malattia che se l'è portato via in pochi giorni. Aveva 52 anni e si è spento questa mattina. Stupore e incredulità alla notizia che si è diffusa nelle scorse ore. In tanti in città conoscevano Di Gaetano, che con il tempo si era costruito il soprannome "Sergio Oscar", ma era chiamato "Sergio... ‘mpurtanti". Personaggio eccentrico, era ben voluto da tutti. Per la sua generosità e la sua allegria contagiosa.

"Non ci credo". "Sono a pezzi, ditemi che non è vero","Non è possibile". Su Facebook chi lo conosceva bene ha espresso così il suo cordoglio: "Se ne va un altro pezzo della nostra gioventù". E ancora: "Addio Sergio, eri una persona meravigliosa". Di Gaetano (nella foto in basso) - insieme ai fratelli - era uno dei titolari del bar fondato dal papà Vincenzo Di Gaetano nel 1969. Era ricoverato al Civico da qualche giorno.

