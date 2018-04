San Cipirello, trovato morto l'anziano scomparso tre giorni fa

E' stato trovato morto dopo tre giorni di ricerche, impiccato a un albero nelle campagne di San Cipirello. I carabinieri hanno rivenuto il cadavere di G.D.L., il 76enne che si era allontanato da casa sua domenica scorsa per raggiungere Piana degli Albanesi, fare una passeggiata in paese e visitare gli amici del circolo ricreativo. Ma di lui si erano presto perse le tracce.

Non vedendolo rientrare i familiari hanno atteso un paio d'ore prima di fare partire un tam tam sui social, coinvolgendo i giornali e la redazione del programma Rai "Chi l'ha visto?". Poi hanno battuto palmo a palmo le campagne e i paesi vicini, muovendosi sulla scorta dell'ultima informazione in loro possesso, ovvero la cella agganciata dal suo cellulare in località Pietralunga.

A 48 ore dalla denuncia i carabinieri hanno avviato le ricerche che hanno dato esito positivo questa mattina. Purtroppo, però, per l'anziano non c'era più nulla da fare. Al termine dell'ispezione del medico legale gli investigatori, sotto il coordinamento della Procura, hanno chiesto di eseguire l'autopsia sul corpo del 76enne. Indagini in corso per chiarire cosa abbia spinto l'uomo al suicidio.