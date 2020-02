Si ribalta mentre lavora con il trattore, agricoltore muore schiacciato

Muore schiacciato dal trattore. Tragedia nelle campagne tra San Cipirello e Camporeale dove Salvatore Guercio, 80 anni, è deceduto ieri in un incidente con il mezzo agricolo sul quale stava lavorando in un fondo a ridosso di un burrone. Per cause ancora da accertare il trattore si è ribaltato finendo con tutto il suo peso addosso all’anziano.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato uno dei figli dell’ottantenne che aveva più volte provato a chiamare il padre al telefono senza però ricevere risposta. Poco dopo sono arrivati nelle campagne di Borgo Balletto i carabinieri della stazione di Camporeale e i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Per sollevare il mezzo e liberare il corpo di Guercio è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno utilizzato anche un escavatore messo a disposizione da un agricoltore della zona. Gli investigatori hanno eseguito i rilievi e secondo una prima ricostruzione il trattore si sarebbe ribaltato per un cedimento del terreno. Disposta l’ispezione cadaverica all’istituto di Medicina legale del Policlinico.