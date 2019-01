E' morto Salvatore Casamirra, responsabile commerciale della Nuova SicilAuto

E' morto oggi, all'età di 65 anni, Salvatore Casamirra. E' stato responsabile commerciale della Nuova SicilAuto, concessionaria di Palermo, dove era approdato nel 2002. Casamirra, direttore delle vendite e dirigente responsabile dell'organizzazione di vendita dell'azienda, è stato ricordato così da chi lo conosceva bene: "Ci lascia una splendida persona". E ancora: "Se n'è appena andato un galantuomo ed un uomo d'altri tempi".

Nuova Sicilauto questa sera ha dato l'addio a Casamirra con un lungo post pubblicato sulla pagina Facebook dell'azienda: "Era un grande in tutto, un grande uomo e un grande professionista, sempre pronto a dare il massimo per il suo lavoro, un esempio per tutti noi, i suoi colleghi ma anche i titolari. Estremamente preparato, scrupoloso, capace di confrontarsi in ogni campo del nostro ambito di concessionari. Ricorderemo sempre con quanto amore e quanta passione parlava del suo lavoro e di come e con quanti sacrifici aveva costruito la sua professionalità. Dagli inizi in Sira ormai più di 40 anni fa ad oggi, dai tempi in cui girava per tutti i rivenditori della provincia a responsabile commerciale, ruolo più importante di un'azienda concessionaria. Aveva sempre estremo rispetto per tutti i suoi colleghi e si poneva come un padre per tutti loro senza distinzioni ogni volta che se ne presentava la necessità. Il migliore esempio che non solo i suoi figli ma tutti noi possiamo presentare a chi c’è e a chi entrerà a far parte della nostra grande famiglia di Nuova Sicilauto. Addio Salvo".