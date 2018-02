Colpito da un fulmine sotto gli occhi della moglie: muore palermitano in Madagascar

Colpito da un fulmine sotto gli occhi della moglie. E’ morto così Rosario Costa, palermitano di 55 anni, imprenditore nel settore turistico. L'uomo, padre di due figli, si trovava in Madagascar con la moglie per una vacanza sognata da tempo. La tragedia, resa nota da Africa Express, è avvenuta nel distretto di Miandrivazo e risale ai giorni scorsi.

La coppia di palermitani si stava recando a Morondava ed era accompagnata da un autista del posto. Dopo aver imboccato una strada statale i due hanno deciso di fermarsi ad Ankotrofotsy, un piccolo centro, per consumare un pranzo veloce. Mentre la moglie stava preparando i panini, il marito si è allontanato per scattare qualche foto ed è stato colpito da un fulmine. Per Rosario Costa non c'è stato nulla da fare.

La popolazione locale è stata accanto alla vedova fino al trasferimento della salma ad Antananarivo, la capitale del Madagascar. "Durante la notte - rivela Africa Express - la cittadinanza ha persino organizzato una veglia funebre per il turista palermitano". La salma è stata poi portata in Italia poco dopo.