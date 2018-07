E' morto il pittore palermitano Renato Tosini

Era nato a Palermo, ma della sua "sicilianità" non aveva mai fatto una bandiera. E si definiva uno 'scrittore di quadri'. Renato Tosini non c'è più. E' morto oggi a 91 anni. A Palermo. Una volta parlò della sua città come di un vecchio amore perduto: "L' ho conosciuta in tempi migliori", disse.

Artista singolare, proprio alla sua Palermo - che lui osservava con un amaro sorriso - aveva dedicato molte sue opere. Opere che erano segnate dalle ricerche espressionistiche. Tipici i personaggi ritratti da Renato Tosini, malinconici e borghesi. Tutti simili l’uno all’altro, spesso pesanti e obesi, talvolta con una bombetta a coprire il cranio calvo. Il pittore palermitano aveva esposto per la prima volta le sue opere a Palermo soltanto a 74 anni, nel 2001.