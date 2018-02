E' morto Renato Fiore, era il marito di Rita Borsellino

Un grave lutto ha colpito nelle scorse ore la famiglia Borsellino. E' morto Renato Fiore, marito di Rita, la sorella minore del magistrato antimafia ucciso nel luglio del 1992. Aveva 73 anni. Sempre lontano dai riflettori, Fiore ha mantenuto costantemente il massimo riserbo sulla sua vita privata. Per anni è stato dietro al bancone della farmacia, alla Magione, nel quartiere dove è cresciuta la moglie Rita.

"E' con grande dolore che apprendiamo che è venuto a mancare Renato Fiore, marito di Rita Borsellino – si legge in una nota congiunta di tutti i gruppi delle Agende Rosse -. Il Direttivo si stringe con vicinanza e affetto intorno a Rita e alle famiglie, in questo momento di cordoglio".

Dal matrimonio con Rita Borsellino, celebrato nel 1969, sono nati tre figli, Claudio, Cecilia e Marta. Negli anni scorsi aveva testimoniato nel processo Borsellino quater in merito alla scomparsa dell’agenda rossa. I funerali si sono svolti questa mattina nella parrocchia del Don Orione in via Ammiraglio Rizzo.