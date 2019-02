E' morto il prof Brighina, storico docente del liceo classico Vittorio Emanuele II

E' morto la scorsa notte Vincenzo Brighina, storico professore di greco del liceo classico Vittorio Emanuele II. Tanti suoi ex alunni lo hanno voluto ricordare sui social. Come Ciro Lomonte, architetto e candidato a sindaco un anno e mezzo fa alle ultime elezioni comunali. "Il professor Brighina - ha detto - era un persona di intelligenza superiore e davvero libera, che tanto bene ha fatto nei lunghi anni di docenza al liceo classico Vittorio Emanuele II". Il docente si è spento a 86 anni. Un altro ex alunno scrive: "Meraviglioso professore e straordinario maestro. Una versione era l’occasione per immergersi nei classici , rileggerne la vita, le opere ed i pensieri".