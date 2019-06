Giallo in corso Pisani, trentunenne ai domiciliari trovato morto in balcone

Trentunenne agli arresti domiciliari trovato morto. Il cadavere di un uomo, F.T., è stato rinvenuto questa mattina nel balcone di un appartamento al primo piano di corso Pisani, a pochi passi da piazza Indipendenza. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco per aprire la porta e i sanitari del 118, che però hanno potuto solamente constatare il decesso. All'arrivo di amici e parenti sono stati registrati momenti di tensione con la polizia.

Secondo le prime informazioni l'uomo non presenta sul corpo evidenti segni di violenza, ma per un'ispezione più approfondita è stato richiesto il sopralluogo del medico legale. Pare che il trentuenne si trovasse sottoposto alla misura cautelare per una vicenda relativa al mondo degli stupefacenti e al trasporto di una partita di eroina fuori dalla provincia palermitana.

Gli investigatori, dopo aver ascoltato i familiari del trentunenne e le prime indagini, avvieranno le indagini per chiarire le cause del decesso. Per questa ragione l'autorità giudiziaria potrebbe anche decidere di disporre un'autopsia che possa fugare ogni dubbio. Sul posto anche gli agenti della Scientifica per effettuare i rilievi.