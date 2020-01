Morto l'artista Giuseppe Uzzaco: è stato stroncato da un infarto

Giuseppe Uzzaco non c'è più. Il pittore palermitano è morto negli scorsi giorni a 76 anni. Molto apprezzato da pubblico e critica, "grazie al suo talento, avendo cominciato a disegnare e poi dipingere fin da bambino, aveva l’abilità di dipingere opere di grandi artisti italiani ed europei, da Guttuso a De Chirico, opere che una volta finite erano davvero molto simili all’originale - si legge sul sito siciliaopinione.it -. I suoi elementi caratterizzanti, tuttavia, erano contadini e pescatori e in determinati periodi della sua carriera anche nature morte e cavalli. I soggetti sono sempre stati scelti tra la povera gente, quella umile e laboriosa. Ecco perché si è dilettato con i pescatori, le tonnare, i contadini, gli operai delle miniere, tutti rigorosamente senza volto, eppure riconoscibili per il tratto e i colori brillanti".

Giuseppe Uzzaco era nato e vissuto a Palermo. Ha esposto nelle più importanti gallerie d’arte d’Italia, soprattutto a Roma, e d’Europa (Parigi, Zurigo, Londra e Varsavia) sia in mostre “collettive” che in “personali” che gli hanno regalato notevoli soddisfazioni per il numero di visitatori e di acquirenti.