Stroncato da un malore: morto a 52 anni il pittore Francesco Sciortino

E' morto, stroncato da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, il pittore bagherese Francesco Sciortino. Aveva 52 anni. L'artista si è spento nella notte tra lunedì e martedì. Sarebbe morto per un’emorragia cerebrale. "Il talento di Sciortino - si legge in una nota del Comune di Bagheria - si era manifestato fin dall’infanzia, quando aveva iniziato a disegnare fumetti".

Sono tre le sue opere esposte a Bagheria: una nella parrocchia di San Pietro apostolo a Bagheria, la pala d’altare ‘Madre Teresa di Calcutta”, l’altra nella chiesa del Santo Sepolcro con le pale d’altare ‘Resurrezione’ (2003) e ‘Storie di Santa Rita’.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli - si legge nella nota del Comune -, la Giunta, l’Amministrazione comunale tutta, il presidente del Consiglio Michele Sciortino a nome suo e dell’intero consiglio comunale esprimono il più sincero cordoglio alla famiglia di Francesco Sciortino". I funerali si sono svolti oggi nella chiesa del santo Sepolcro.