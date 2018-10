Morto dopo la caduta dalle scale in caserma, l'addio dei vigili del fuoco a Vella

Ultimo saluto al vigile del fuoco Pietro Vella, morto a 61 anni all’ospedale Civico dopo essere caduto dalle scale in caserma dei pompieri in via Scarlatti. Oggi la salma è tornata al comando provinciale per l’ultimo saluto dato dai colleghi dopo gli anni trascorsi sui mezzi di soccorso. Dopo la cerimonia, con la presenza del fratello di Vella, sacerdote, il feretro è stato trasportato a Villabate, nella chiesa di San Giuseppe, dove nel pomeriggio si è svolto il funerale.

"Era davvero una persona amata da tutti - dice il collega Pietro Di Vita - e per me era un fratello. Siamo increduli, non riusciamo ancora ad accettare quello che è successo. Oggi abbiamo dato l’ultimo saluto al collega, fratello, Pietro Vella. Che Dio ti accolga nel suo cuore, come noi ti accogliamo nel nostro”. Pietro Vella, assistente amministrativo contabile, lascia moglie e tre figli.

