Cade dalle scale in caserma, morto vigile del fuoco

Sembrava un banale incidente: una caduta dalle scale, qualche costola rotta. Invece, Pietro Vella, vigile del fuoco, si è spento la scorsa notte all'ospedale Civico. L'incidente si era verificato martedì, durante il turno di lavoro, nei locali della caserma di via Scarlatti (alle spalle del Teatro Massimo).

Vella, 61 anni, capomagazziniere, era caduto dalle scale del comando provinciale: costole fratturate e un polmone lesionato. Poi il ricovero all’ospedale Civico, nel reparto Medicina d'urgenza. Quindi l'improvviso peggioramento fino alla morte.

"Ieri sera intorno alle 20 mi ha mandato un messaggio e ci siamo sentiti al telefono - racconta un amico -. Gli ho dato quei consigli che si possono dare in questi casi. Stamattina ho saputo che Pietro è morto". In caserma tutti conoscevano Pietro Vella. I colleghi adesso non si danno pace: "Era una persona tranquillissima, il destino è crudele. Caro Pietro, ricorderemo di te nei tanti anni passati insieme il tuo sorriso e la tua disponibilità".