Tragedia al Politeama, uomo si accascia durante una passeggiata e muore

Stava passeggiando al Politeama quando improvvisamente si è accasciato ed è morto pochi istanti dopo. Tragedia questa mattina in piazza Castelnuovo dove i sanitari del 118, contattati dal alcuni passanti, sono intervenuti per soccorrere un 81enne. Al loro arrivo però non c’era più nulla da fare. Sul posto anche le forze dell'ordine. Atteso l’arrivo del medico legale per effettuare l’ispezione cadaverica, ma stando alle prime informazioni l’anziano sarebbe andato in arresto cardiaco.



