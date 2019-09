Un quartiere sotto shock: muore ragazzo a 22 anni

Si è spento improvvisamente, ad appena 22 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia. Si celebrerà domattina, alle 10.30 nella chiesa di San Giuseppe Cafasso di via dei Benedettini, il funerale del giovane Paolo Salerno. Un decesso dai contorni ancora poco chiari anche perché, secondo le prime informazioni, sembrerebbe che il ragazzo non soffrisse di alcuna patologia.

A darne notizia è stata la zia del giovane che si è diplomato all’istituto Regina Margherita e che recentemente aveva lavorato come animatore e fotografo in un villaggio turistico in Sardegna. "Mio fratello mi chiama all'improvviso - scrive sul suo profilo social - e mi dice: ‘Paolo è morto, mio figlio è morto’. E io con il telefono in mano che non riesco più a parlare. Paolo amore mio, sono devastata, distrutta".

La notizia ha fatto rapidamente il giro della città e del quartiere in cui viveva il 22enne, nella zona di corso Tukory. "Condoglianze. Ero sua amica - scrive Sofia - quand’ero piccola e lui lavorava a San Vito Lo Capo. Giocavamo insieme, era sempre lì con quella sua macchina fotografica a scattarsi foto con tutti".

"Non ci credo fratello mio. Meno di un anno fa - scrive Attilio - eri con me a ridere a scherzare e ora te ne sei andato". "Un ragazzo meraviglioso", aggiunge Donatella. E ancora: "Ho avuto la fortuna - scrive Henrri - di conoscere Paolo quest’estate. Era un ragazzo speciale. Proprio due giorni fa mi ha chiamato per salutarmi. Purtroppo è stato per l’ultima volta".