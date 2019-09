E' morto padre La Rosa: "Addio, eri il prete degli ultimi"

"Sono vicino alla famiglia, ai Gesuiti e a tutta la comunità ecclesiale della città per la scomparsa di Padre Angelo La Rosa SJ, impegnato per anni in una coraggiosa missione sul versante dei diritti degli ultimi e della legalità, in un periodo terribile della nostra città". Lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando apprendendo della scomparsa del gesuita impegnato negli anni ‘70 nella promozione e coordinamento dei gruppi ecclesiali e di volontariato per la promozione umana nei quartieri della città.