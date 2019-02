Isola, urta gli scogli mentre rientra in porto con la barca: morto pescatore

Tragedia nel mare di Isola delle Femmine dove un pescatore di 69 anni, Orazio Aiello, è morto dopo aver urtato gli scogli con la sua barca mentre stava rientrando nel porticciolo alla fine di una battuta di pesca. L'allarme è scattato intorno alle 20 di ieri. In pochi minuti la guardia costiera ha avviato le ricerche con il supporto di altri pescatori della zona. Nonostante la forte risacca di ieri sera un paio d'ore dopo il corpo è stato recuperato dalle motovedette della Guardia costiera non lontano dall'ingresso del porticciolo.

Dopo aver portato il cadavere sulla banchina è intervenuto il medico legale per l'ispezione e intorno alla mezzanotte la salma è stata riconsegnata ai familiari. Il pm di turno, informato dell'accaduto, non ha ritenuto necessario disporre l'esame autoptico. Indagini in corso per capire se il pescatore sia morto prima di urtare o se la morte sia stata causata dall'impatto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'esperto pescatore possa essersi addormentato al timone. Malato di diabete, quello di ieri non sarebbe stato il primo episodio. Tempo fa infatti gli sarebbe anche stata ritirata la patente di guida.