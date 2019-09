Imprenditore trovato morto in casa, giallo a Terrasini: rapina finita male?

Imprenditore di 84 anni morto nella sua abitazione. I carabinieri sono intervenuti questa mattina in un appartamento di via Venezia, a Terrasini, da cui un conoscente ha lanciato l'allarme dopo aver visto il cadavere di Mercurio Nepa per terra e la casa a soqquadro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, il medico legale, la Scientifica e il pm di turno.

La vittima è un facoltoso imprenditore che ha vissuto per anni a Detroit (Usa), dove commerciava pelle, e che ha deciso di tornare in Sicilia negli anni Ottanta. Nel 2011 era stato coinvolto in un'inchiesta a suo carico: gli inquirenti, dopo una denuncia da parte della guardia di finanza, avevano ipotizzato che avesse effettuato prestiti a privati e commercianti applicando tassi usurai. Dopo il sequestro di un'ingente cifra e un processo "Mike" era stato però assolto da ogni accusa nel 2015.

Dopo il ritrovamento di questa mattina la strada è stata transennata dai carabinieri per consentire al medico legale di procedere con l'ispezione cadaverica in attesa di ulteriori disposizioni da parte del pm della Procura di Palermo. Da chiarire perché la casa si trovasse in quelle condizioni, come se qualcuno avesse rovistato ogni stanza e cassetto. Qualcuno ha provato a rapinarlo ed è finita nel peggiore dei modi? Un interrogativo al quale dovranno rispondere i carabinieri di Terrasini e Carini.

Mercurio non era sposato, non aveva figli e viveva da solo. Ogni tanto, racconta suo cugino di secondo grado, Croce Randazzo, qualcuno passava a fargli una visita e gli dava una mano a casa. Come il suo amico Nicola, settantenne di Terrasini, che gli preparava da mangiare. I carabinieri hanno ascoltato i vicini di casa e qualche conoscente per acquisire ogni informazione che possa rivelarsi utile per chiarire in quali circostanze sia morto l'imprenditore 84enne.

