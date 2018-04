Ospedale dei Bambini, neonato arriva in condizioni critiche e muore: indagini in corso

Quando è arrivato si trovava già in condizioni critiche e nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo il suo cuore ha smesso di battere. Tragedia all’Ospedale dei Bambini dove un neonato di 4 mesi è deceduto questa mattina per cause ancora da accertare. Il racconto del padre, andato in escandescenza alla notizia del decesso, non avrebbe convinto i medici che hanno chiesto l’intervento della polizia. Sul posto anche il medico legale, disposta l’autopsia.

Secondo una prima ricostruzione quando il neonato è arrivato in ospedale, intorno alle 8, presentava i sintomi di una sofferenza respiratoria. I medici hanno chiesto al padre qualche informazione sul piccolo, nel tentativo di ricostruire l’accaduto e scoprire cosa potesse aver causato il problema. Le informazioni riferite in prima battuta, però, avrebbero insospettito il personale sanitario.

L’uomo avrebbe riferito che il piccolo non aveva mangiato, ma nel suo stomaco sarebbero state trovate tracce di latte, quello assunto durante l’ultimo (e probabilmente recente) pasto. Poi avrebbe aggiunto un altro particolare sulla notte appena trascorsa raccontando di essere entrato alle prime luci di oggi nella stanza del figlio, che dormiva con i fratellini, ipotizzando che fosse rimasto schiacciato e quindi soffocato.

Alla notizia del decesso sono seguite scene di disperazione. L’uomo in lacrime ha iniziato a tirare calci contro porte e cestini, senza arrivare a sfogare la sua rabbia contro medici e infermieri. A scopo precauzionale è stato chiesto l’intervento della polizia che, dopo aver condotto in ospedale anche il medico legale, hanno ascoltato il padre. Sarà l'esito dell’esame autoptico a fornire qualche dettaglio utile per ricostruire l’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.