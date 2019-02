Si accascia prima di salire sulla nave da crociera: morto un passeggero al porto

Tragedia su una nave da crociera pronta a salpare per un giro del Mediterraneo. Un passeggero della Costa Diadema, in partenza per le 17 di oggi, è deceduto nella zona degli imbarchi per cause ancora da accertare. Sul posto, sotto la nave della compagnia Costa, sono intervenuti gli uomini della polizia di frontiera, la guardia costiera e un'ambulanza del 118.

A perdere la vita un uomo di 63 anni. Aveva appena superato il gate quando si sarebbe accasciato senza più rialzarsi. I testimoni che hanno assistito alla scena hanno subito lanciato l'allarme chiedendo l'intevento dei soccorritori. I sanitari intervenuti sulla banchina, però, hanno provato a rianimare l'uomo ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un passeggero di nazionalità francese (inizialmemente era stato detto fosse italiano ndr) in transito, partito dunque da uno degli altri porti inseriti nel circuito della Costa Diadema che tocca i porti di Civitavecchia, Savona, Marsiglia (Francia), Barcellona e Palma (Spagna) prima di tornare al porto del capoluogo siciliano. Salvo aggiornamenti è previsto un ritardo sulla partenza che non è stato ancora quantificato dalla compagnia navale.

