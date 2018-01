E' morto monsignor Grifo: 40 anni nella parrocchia di via Benedettini

L'estate scorsa aveva festeggiato il settantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale avvenuta nella Cattedrale di Palermo il 6 luglio 1947. Adesso Monsignor Salvatore Grifo non c'è più. E' morto ieri a 96 anni. Lo piange un'intera comunità parrocchiale, quella di Ciminna, il suo paese.

Il sacerdote aveva iniziato come vicario parrocchiale nella parrocchia Santa Maria Maddalena di Ciminna dove era rimasto fino al 1953. Poi il trasferimento a Belmonte Mezzagno e quello a Palermo - per un lunghissimo periodo - nella parrocchia di San Giuseppe Cafasso, in via dei Benedettini, in pieno centro storico, dal 1959 al 1998. Monsignor Grifo era stato nominato anche Canonico del Capitolo Palatino in Palermo. I funerali si terranno alle 15.30 a Ciminna nella chiesa di San Giovanni.