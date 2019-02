Era scomparso da un giorno, fioraio trovato morto a Mongerbino

Da quando era uscito da casa, ieri, per raccogliere fogliame e altro per le sue composizioni i familiari non avevano avuto più sue notizie. Oggi un passante, che stava percorrendo in auto la litoranea di Mongerbino, ha visto il suo corpo ormai senza vita e ha chiamato i carabinieri. Vincenzo Pezzano (nella foto a destra), fioraio 56enne di Misilmeri, è stato trovato morto stamattina nella zona di cala dell'Oste.

Poco dopo la segnalazione è arrivata un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. A indagare sul caso sono i militari della compagnia di Bagheria che sono intervenuti sul posto insieme al pm che ha disposto l’esame autoptico. Il cadavere di Pezzano si trovava a pochi metri dalla sua auto, una Fiat Sedici.

Ancora ignote le cause del decesso del 56enne: a stroncarlo è stato un malore o dietro la sua morte c’è altro? Sembrerebbe essere stata già esclusa l'ipotesi del suicidio. Terminata la prima ispezione sul corpo del fioraio il medico legale non avrebbe rilevato ferite o segni riconducibili a un’aggressione. Ulteriori chiarimenti sull’accaduto li fornirà l’autopsia disposta presso l’Istituto di medicina legale del Policlinico.