Stroncato da un infarto mentre è in bici: morto avvocato palermitano

Tragedia a Torino, dove un avvocato palermitano ha perso la vita lungo il Colle della Maddalena, tra Pecetto e Moncalieri, nei pressi di Superga. Si tratta di Maurizio Calì, ciclista amatoriale di 59 anni. L'uomo è morto dopo essere stato colto da malore mentre era intento a percorrere in solitaria la strada in salita. E' successo sabato.

Appena lo hanno visto accasciarsi sul manubrio e poi stramazzare al suolo, alcuni automobilisti hanno richiesto l'intervento dei mezzi di soccorso. Ma l'equipe medica del 118, seppur arrivata tempestivamente, non ha potuto fare altro che decretarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Calì, dalla sua città, Palermo, si era trasferito negli ultimi anni a Torino per motivi di lavoro. L'uomo non aveva con sé i documenti e non è stato possibile identificarlo subito. Avvocato con la grande passione per la bici, il palermitano aveva partecipato a corse prestigiose come la Maratona delle Dolomiti.