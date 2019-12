Cadavere recuperato in mare a Cefalù, disposta autopsia

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in mare a Cefalù, in località Mazzaforno. Il corpo era su una scogliera ed è stato recuperato dalla Capitaneria di porto. La salma non è stata ancora identificata ed è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Termini Imerese a disposizione della magistratura. E' stata ordinata l'autopsia, che sarà eseguita al Policlinico di Palermo.