Addio al Mago Goldin, è morto Gaspare Lombardo

Professore di matematica ma anche mago. E' morto Gaspare Lombardo. Per tutti però era conosciuto come "Goldin". A dare il triste annuncio è stato il figlio Antonio Lombardo, che ha seguito le stesse orme dal padre, con lo pseudonimo di Mago Antoine. Queste le sue parole sul proprio profilo Facebook. "Ti ho seguito anche in questo ultimo spettacolo, come sempre. Si spengono le luci, si chiude il sipario, ma stavolta esci dall'altra parte e non saremo piu' insieme. So che un giorno ci incontreremo di nuovo;non so dove, come e quando, ma mi piace sognarlo. Ciao pa". Lombardo era stato il fondatore, più di 30 anni fa, del Club Magico siciliano. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10 nella parrocchia San Giuseppe Cottolengo.