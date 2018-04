Via Principe di Villafranca, muore stroncato da un infarto mentre esce di casa

Si è accasciato improvvisamente mentre stava uscendo da casa. Un uomo di 66 anni stamattina è morto stroncato da un infarto. E' successo in una palazzina al civico 33 di via Principe di Villafranca, ad angolo con via XII Gennaio, nella zona di via Libertà. Ad accorgersi del corpo, riverso a terra sotto un piccolo porticato dell’edificio, a pochi passi dalla strada, è stato un condomino che ha subito informato i familiari. La vittima è un pensionato. Sul posto sono intervenuti in un primo momento i carabinieri, poi anche il medico legale. L'episodio si è verificato intorno alle 7.30.