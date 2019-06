Monreale, si allontana da casa per bruciare le sterpaglie: pensionato trovato morto

Trovato morto in un canneto dove era andato a bruciare le sterpaglie. Un uomo di 81 anni è deceduto oggi pomeriggio a Monreale, nella zona della strada vicinale Manca Miccini, in un terreno di sua proprietà non lontano dall'acquapark. I familiari di Rosario Marfia non avevano più sue notizie già dal pranzo e per questa ragione avevano chiamato il 112 per poi cercarlo in lungo e in largo.

Dopo l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri le cui ricerche si sono concluse di fronte al corpo ormai esanime del pensionato. Sul posto anche il medico legale per accertare le cause della morte. Da chiarire se l’uomo sia deceduto a causa delle ustioni o se abbia accusato un malore mentre bruciava l’erba secca e sia stato colpito dalle fiamme. Indagini in corso.