E' morto Giuseppe Vitale, ex sindaco di Trappeto

"Oggi saluterò la mia Trappeto, la mia gente e i luoghi del cuore, partendo da casa alle ore 10.30 e percorrendo in macchina il lungomare, la via Pola e la via Fiume. Ciao amici...". E' il post che è apparso intorno alle 8 di questa mattina nella pagina Facebook di Giuseppe Vitale, ex sindaco e consigliere comunale di Trappeto. Pino Vitale - che da tempo lottava contro una terribile malattia - si è spento ieri. Aveva 66 anni. La sua ultima esperienza amministrativa risaliva al periodo 2012-2017. In passato aveva anche ricoperto per più legislature la carica di consigliere.

Vitale - che nel suo passato aveva anche un’esperienza da calciatore e allenatore in campionati dilettantistici - si era ricandidato alle amministrative del 2017 ma per pochi votì non riuscì a farcela. Da qualche anno era in pensione dopo una vita al servizio della guardia di finanza.