Sanità palermitana in lutto, è morto il cardiologo Giuseppe Andolina

Lutto nel mondo della sanità palermitana. Si è spento all'età di 65 anni Giuseppe Andolina, dirigente medico di primo livello e cardiologo. Per molti anni è stato responsabile dell'unità operativa del dipartimento di Cardiologia interventistica ed Emodinamica al Policlinico. Laureatosi nel 1980 all'università di Palermo in Medicina e Chirurgia, si era poi specializzato in Malattie dell'apparato cardiovascolare.

Commosso il saluto dei suoi ex colleghi del Policlinico Paolo Giaccone: "Alcuni di noi affettuosamente lo chiamavamo 'zio Peppino'. E' stato il punto di riferimento di molti oggi, cardiologi professionisti ed anche una guida per tecnici di radiologia, infermieri ed operatori socio sanitari. Un ottimo medico e un brav'uomo! Riposi in pace".