E' morto Girolamo Arrigo, storico direttore artistico del Teatro Massimo

Lutto nel mondo della musica: è morto Girolamo Arrigo, che per quasi vent'anni - dal 1976 -ha ricoperto il ruolo di direttore artistico del Teatro Massimo. Nato il 2 aprile 1930 a Palermo, è stato allievo di Turi Belfiore. Si è diplomato in corno e in composizione. Ha poi studiato a Parigi con Max Deutsch dal 1954 al 1964, poi a New York e Berlino, prima di stabilirsi a Parigi nel 1968. I suoi primi lavori significativi mostrano l'influenza delle opere di Boulez della fine degli anni '50. Molte delle sue opere - "La cantata Hurbinek", "Ciascuno salutò nell'altro la vita" e "Addio Garibaldi" - mostrano l'impegno in questioni sociopolitiche attraverso contesti drammatico-musicali.

Il presidente della Fondazione Teatro Massimo Leoluca Orlando esprime "la partecipazione di Palermo al dolore per la scomparsa del maestro Arrigo, che ha intrecciato la sua straordinaria attività artistica e musicale con la storia del Teatro Massimo e la storia della città".

Il sovrintendente Francesco Giambrone ricorda con affetto "il musicista raffinato, l’intellettuale fine e colto, l’organizzatore musicale curioso cui mi hanno legato sentimenti di amicizia e di stima. Girolamo Arrigo è stato direttore artistico per lunghi anni, contribuendo a disegnare stagioni musicali del Teatro Massimo di grande interesse".

Il consiglio di indirizzo e le maestranze del Teatro ricordano la sua figura e si stringono affettuosamente intorno alla moglie Patrizia Saggio, anche lei legata per anni alla Fondazione