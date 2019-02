Lacrime e silenzio per il funerale di Giovanni Romano: "Quel messaggio senza risposta di domenica notte"

Una chiesa stracolma, gli occhi pieni di lacrime. Strazio, incredulità, disperazione. Così è stato salutato per l'ultima volta il magistrato palermitano Giovanni Romano, 39 anni, morto lunedì mattina in un incidente stradale sulla A19 Palermo-Catania. Un incidente su cui, è notizia di ora, è stata aperta un'inchiesta.

Fuori un cielo nero, con nuvole gonfie di pioggia. Dentro dolore e rabbia. La messa funebre, celebrata nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Villagrazia di Carini, è stata segnata da lunghi momenti di silenzio. Una messa struggente. Con le parole del parroco che ha sottolineato durante l'omelia che conosceva Giovanni da sempre: "Un figlio andato via troppo presto".

Prima del sacerdote però avevano parlato anche i colleghi, un cugino, il fratello minore e la moglie. Che ha letto un messaggio che Giovanni aveva mandato domenica notte. "Non sono riuscito a rispondere perché mi ero addormentata con il bambino - ha raccontato in lacrime -. C'era scitto che era felice perché finalmente stava per trasferirsi a Palermo. Mi ha scritto: 'Io ti amerò per sempre. E tu?'. Io però dormivo e non ho mai risposto". Poi la bara, portata a spalla, è stata accompagnata fuori dalla chiesa e Giovanni è stato salutato per sempre.

Il magistrato palermitano era in servizio alla Procura di Enna da più di quattro anni. Sposato, da pochi mesi era diventato papà. Sulla Palermo-Catania si è sbriciolata la vita di un uomo che aveva tante passioni. Oltre alla famiglia, c'erano il calcio e la scrittura. Romano ha trovato la morte mentre stava raggiungendo Caltanissetta, per partecipare a un incontro con il vicepresidente del Csm: un camion ha travolto la sua Volkswagen Tiguan e per lui non c’è stato nulla da fare. Da chiarire se l'airbag dell'auto non sarebbe entrato in funzione dopo il tamponamento da parte del mezzo pesante. Anche su questo aspetto verrà fatta chiarezza nell'inchiesta che è stata appena aperta.