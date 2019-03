"Addio signor Franco": è morto lo storico custode del Conservatorio

E' morto ieri sera, all'età di 55 anni, Francesco D'Aguanno - per tutti semplicemente "Franco" - lo storico custode del Conservatorio Bellini. Considerato un punto di riferimento per tutti per gli allievi, lascia moglie e due figli. "Era conosciuto da tutti per il suo sorriso e la sua disponibilità", si legge sulla pagina Facebook del Conservatorio di Palermo.

"Era una persona gentilissima - dice chi lo conosceva bene -. Mai una parola fuori posto". E su Facebook tantissimi hanno voluto ricordare il "signor Franco". C'è anche chi ha tirato fuori un anneddoto: "Per noi genitori di studenti è stata generalmente la prima immagine dell’Istituzione incontrata, sempre gentile, disponibile e professionale. Ricordo l’unica volta che in dieci anni ritardai per prendere mio figlio che era ancora ragazzino, lo trovai ben oltre l’orario di servizio che gli teneva compagnia in portineria, senza chiudere il portone. Scusandomi, sono stato accolto da un sorriso... 'Non si preoccupi, mi sembrava strano che lei ritardasse...'. Sono cose che non si dimenticano. Sincere condoglianze alla famiglia".

I funerali si terranno domani mattina alle 10, nella chiesa di San Mamiliano, di fronte proprio al Conservatorio.