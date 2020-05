Giallo a San Giuseppe Jato, 62enne trovato morto in una cisterna: era ritenuto vicino a Brusca

Il suo corpo ormai esanime era dentro una cisterna piena d'acqua ma per capire se si sia trattato di una caduta accidentale o di altro bisognerà attendere gli accertamenti sul cadavere e le indagini dei carabinieri. Un uomo di 62 anni, Francesco Costanza, è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in un pozzo che si trova nella sua proprietà a San Giuseppe Jato, in contrada Traversa.

A lanciare l'allarme sono stati i familiari chiamando il 118 mentre altre segnalazioni sono arrivate anche da alcuni concittadini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale della compagnia di Monreale che hanno eseguito un primo sopralluogo. Il corpo di Costanza, individuato dal figlio, sembrerebbe non presentare alcun chiaro segno di violenza.

Costanza quindi potrebbe essere stato vittima di un incidente e potrebbe essere morto per altro. Saranno però gli investigatori, dopo l'arrivo del medico legale e del magistrato di turno, a chiarire dietro al decesso ci sia altro. Il 62enne potrebbe essere stato spinto o qualcuno potrebbe averlo ucciso e gettato successivamente nella cisterna. Ma sono solo ipotesi.

Nel settembre del 1997 Costanza era scampato a un agguato di matrice presumibilmente mafiosa. Il 62enne trovato morto nei primi anni duemila è stato coinvolto in un’inchiesta in quanto ritenuto dagli inquirenti vicino, in qualità di prestanome, a Giovanni Brusca.