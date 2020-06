Tragedia in via XII gennaio: trovato morto in casa Fabio Niceta

E' stato trovato morto in casa, stroncato probabilmente da un aneurisma, Fabio Niceta, appartenente alla famiglia dei noti commercianti di abbigliamento a Palermo, aveva 38 anni. L'uomo viveva nel suo appartamento di via XII gennaio, in centro.

La tragedia si è consumata probabilmente nella notte tra venerdì e sabato. Fabio Niceta era andato a trovare i genitori venerdì sera. Dopo diverse ore in cui non avevano più ricevuto notizie, il fratello e un suo caro amico lo hanno raggiunto nella casa di via XII gennaio e non ricevendo risposta, avrebbero sfondato la porta. Lo hanno trovato morto sul divano. Fabio Niceta sarebbe morto per cause naturali.

L'uomo stava male da un paio di giorni. Single, aveva aperto in passato il lounge bar Pitto, in via Isidoro La Lumia e nella sue intenzioni c'era quello di aprire un altro pub nella zona. Sogni e obiettivi volati via in una notte di metà giugno.