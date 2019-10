Tragedia a Cerda, 47enne cade giù dal settimo piano e muore

Morto dopo una caduta dal settimo piano. Il 47enne R.L.N. è deceduto questa mattina in contrada Vicino la terra, a Cerda, dove sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che ora indagano sull’accaduto. Ad assistere alla scena diversi passanti che hanno provato inutilmente a praticare le prime manovre di soccorso.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un disoccupato che viveva con la madre e la sorella, avrebbe raggiunto i locali tecnici dell’edificio in cui si trova il loro appartamento. Poi, per cause ancora da accertare, si sarebbe sporto dalla balaustra prima di cadere nel piazzale antistante a un frantoio dove era presente tanta gente.

I militari della stazione di Cerda e della compagnia di Termini Imerese hanno avviato le indagini per chiarire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Tra le ipotesi anche quelle dell'incidente e del suicidio. Sembra però che il 47enne non abbia lasciato ai familiari alcun messaggio né altro che facesse potesse far presagire l’estremo gesto.