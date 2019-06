Tragedia all'Orfeo, muore nel cinema a luci rosse mentre vede film porno

Era andato al cinema per la proiezione di "Lotta al potere", film vietato ai minori di 18 anni. Un infarto lo ha stroncato all'improvviso. Tragedia al cinema Orfeo, storico locale di via Maqueda, una delle ultime strutture in Sicilia che proiettano pellicole a luci rosse. Protagonista della vicenda un uomo di 60 anni, di Bagheria. L'episodio è avvenuto ieri sera.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo era entrato nel cinema nel cuore di Palermo per vedere il film con Cristina Bella, Carmen Vera e Silvia Saint, tre quotate attrici porno, quando si è sentito male.

Sono stati alcuni spettatori a rendersi subito conto della situazione e chiedere l'intervento dei sanitari. Ma i soccorsi sono risultati vani. Quando gli uomini del 118 sono entrati all'Orfeo il sessantenne infatti era già morto, stroncato da un infarto, come ha confermato il medico legale poco dopo. Sul posto è arrivata la polizia.