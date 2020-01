Cronaca Uditore-Passo di Rigano / Via Gian Lorenzo Bernini

Uditore sotto shock, morto panellaro di 33 anni: "Ci mancherà l'odore dei tuoi panini"

Il quartiere perde uno dei personaggi più conosciuti. Con il suo furgoncino si sistemava ogni giorno davanti al Lidl di via Bernini. Il ricordo: "Si faceva volere bene e rispettare per la sua cortesia, gentilezza disponibilità. E anche per l'igiene"