Tragedia all’Ospedale dei bambini, muore a 14 mesi per meningite

Muore a 14 mesi all’Ospedale dei bambini a causa della meningite. La tragedia si è consumata ieri mattina nella struttura sanitaria di via dei Benedettini. Martedì sera i genitori si sono resi conto che il piccolo Giuseppe stava male e lo hanno portato di corsa al pronto soccorso. Poi il trasferimento nel reparto di Rianimazione. Il mattino successivo la tragedia, determinata da una sepsi fulminante.

Dall'ospedale spiegano che "nonostante le cure prestate le condizioni generali sono peggiorate rapidamente, tanto da richiedere un trattamento intensivo, che ne ha reso necessario l’immediato trasferimento in rianimazione pediatrica, dove purtroppo è deceduto". Ricoverata a scopo precauzionale anche la sorella di tre anni.

Dopo l’accaduto dall’ospedale è stata inviata una comunicazione all’Asp che ha avviato le verifiche del caso per valutare la necessità di sottoporre a profilassi antibiotica chiunque possa eventualmente essere entrato in contatto con il piccolo. "Attendiamo l’esito di alcuni accertamenti - spiega Nicola Casuccio, responsabile del dipartimento di Epidemiologia dell’Asp - per stabilire il da farsi. Ad ogni modo il caso è stato già circoscritto. Resta solo l'amarezza per questa immane tragedia. Purtroppo il piccolo è stato contagiato dalla forma più aggressiva del virus e tutti gli organi sono stati coinvolti, in questi casi anche la terapia antibiotica non riesce a evitare il peggio".

Dal dipartimento dell'Asp fanno sapere che sono state già contattate tutte le persone che potrebbero essere interessate dalla vicenda. Resta l'apprensione dei familiari del piccolo per le condizioni della sorella: la bambina è stata ricoverata in via cautelare perchè presentava una sintomatologia sospetta, a partire dall'infiammazione delle vie aeree. La salma di Giuseppe è stata portata in camera mortuaria in attesa di nuove disposizioni.