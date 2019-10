Foro di Palermo in lutto, muore improvvisamente avvocato

"Era un fulgido esempio di sagacia giuridica". Così il Foro di Palermo saluta l'avvocato Giuseppe Palazzolo, morto improvvisamente domenica sera all’età di 58 anni. Era docente di Diritto Privato a Roma Tor Vergata e già amministratore del Comune di Partinico. A stroncarlo - come si legge su PartinicoLive - è stato un improvviso e fulminante infarto. Palazzolo aveva anche ricoperto, seppur per un breve periodo, l’incarico di assessore nella seconda e breve legislatura dell’allora sindaco Gigia Cannizzo, alla fine degli anni ’90. Dopo un impegno politico in gioventù, Palazzolo aveva deciso di dedicarsi interamente alla professione di legale e alla docenza. Ad esternare il proprio cordoglio in una nota la presidente del consiglio Silvana Italiana a nome di tutta l’assise.