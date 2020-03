E' morto Antonino Li Causi: "Ci ha lasciato il sarto umile di Palermo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi ci ha lasciato il sarto di tanti palermitani. Antonino Li Causi, oltre 15 di lavoro da Carieri in via Libertà e poi altri 20 nella sua sartoria personale di via Messina a Palermo. Negli anni che furono ha vestito tante persone di cui anche ex sindaci, avvocati, imprenditori locali e tanta gente comune. Per me era e resterà sempre un papà alla moda, molto umile e scherzoso con tutti, in questo periodo brutto funestato dalle limitazioni del coronavirus non si faranno i funerali, ma intanto riposerà nei depositi del cimitero dei Rotoli in attesa della tumulazione.

Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio.

