Cefalù, si sente male mentre nuota: turista muore annegato

Tragedia nelle acque di Cefalù. Un uomo di 72 anni originario del Napoletano, Pasquale Nappi, è morto annegato stamattina mentre faceva il bagno in località Fiume Carbone. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe accusato un malore mentre nuotava. A lanciare l’allarme e chiedere l’intervento della guardia costiera sono state la moglie e la figlia dell’uomo, ma per lui non c’era più niente da fare.